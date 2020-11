Die Polizei hat in Krumbach (Kreis Günzburg) ein Fußballspiel auf dem Waldsportplatz beendet. Elf Personen im Alter von 20 - 56 Jahren hatten sich laut Polizeibericht am Samstag zu dem Kick getroffen. Mannschaftssport ist allerdings aufgrund der momentanen Corona-Regeln nicht erlaubt. In Nersingen im Kreis Neu-Ulm feierten am Samstag sieben Menschen aus verschiedenen Haushalten im Gemeinschaftsraum eines Wohnhauses. Die Polizei löste die Feier auf, die Beteiligten werden wegen Verstoßes gegen die Corona-Vorschriften angezeigt.