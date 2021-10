In Ulm und Schwäbisch Gmünd hat es am Wochenende Verstöße gegen die Corona-Auflagen in Clubs und Discotheken gegeben. Das hat das Sozialministerium mitgeteilt. Bei einer landesweiten Aktion wurde in insgesamt 15 Kommunen kontrolliert. In sechs Städten wurden die Kontrolleure demnach fündig.