Die Polizei hat in der Nacht auf Samstag im Ostalbkreis nur wenige Verstöße gegen die Ausgangssperre festgestellt. Von rund 400 kontrollierten Personen hielt sich in Aalen, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd "eine niedrige zweistellige Zahl" unerlaubt draußen auf, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Die Beamten hatten an einigen Straßen Kontrollstellen eingerichtet. In den Landkreisen Neu-Ulm und Günzburg gab es ebenfalls Kontrollen. In Nersingen-Leibi trafen die Beamten fünf junge Leute an, die ohne triftigen Grund unterwegs waren, in Neu-Ulm vier. In Günzburg wurden drei Jugendliche angezeigt. In Leipheim löste die Polizei eine unerlaubte Party in einem Hotel auf.