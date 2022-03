Große Nachfrage nach Mehl

Die Nachfrage nach Mehl und Mehlprodukten hat im Mühlenladen der Schapfenmühle in Dornstadt (Alb-Donau-Kreis) stark zugenommen. Das hat eine Sprecherin am Donnerstag dem SWR bestätigt. Die Ursache sei wahrscheinlich der Krieg in der Ukraine. Aktuell gebe es jedoch noch ausreichend Mehl, so die Sprecherin weiter. Das baden-württembergische Ernährungsministerium teilte am Donnerstag mit, die Versorgung mit Lebensmitteln im Land sei sichergestellt. Es gebe keinen Grund für "Panik- oder Hamsterkäufe".