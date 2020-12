Coronavirus: Ab Freitag strengere Maskenpflicht in Ulm

Verstärkte Kontrollen angekündigt Coronavirus: Ab Freitag strengere Maskenpflicht in Ulm

Die Stadt Ulm will am Freitag eine strengere Maskenpflicht in der Fußgängerzone einführen. Das sagte der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch dem SWR. Auch die Kontrollen werden verstärkt.