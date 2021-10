Verschobene Operationen im Universitätsklinikum Ulm werden nachgeholt

Zu Hochzeiten der Pandemie hat das Universitätsklinikum Ulm planbare Operationen verschoben, um genügend Intensivbetten vorzuhalten. Jetzt finden die Eingriffe wieder statt.

Dietmar Zoll aus Biberach musste in der Corona-Pandemie einige Woche auf seine Aneurysma-Operation warten SWR Verena Hussong

Dietmar Zoll aus Biberach kann feiern - gleich doppelt. Der 56-Jährige hat Geburtstag. Und er hat seine Aneurysma-Operation gut überstanden. "Wegen Corona musste ich ein paar Monate warten", sagt der Lagerist, während er auf seinem Krankenbett auf der Neurochirurgischen Station des Universitätsklinikums Ulm sitzt. Er ist froh, die gefährliche Gefäßaussackung im Kopf nun endlich los zu sein. Auch die Operationswunde heilt gut, stellt Stationsärztin Nicole Kapferer-Schneeweiß fest und gratuliert dem Geburtstagskind ganz herzlich.

Große Einschränkungen bei erster Corona-Welle

"Die vergangenen Monate der Pandemie waren schwierig", sagt der Ärztliche Direktor der Neurochirurgie, Professor Christian Rainer Wirtz. "Besonders in der ersten Welle waren wir eingeschränkt, weil wir Betten vorhalten mussten." Planbare Eingriffe durften nicht gemacht werden, sie mussten abgesagt werden.

Klaus-Peter Keil wagt einen Tag nach seiner Wirbelsäulen-OP zusammen mit dem Physiotherapeuten der Station die ersten schmerzfreien Schritte. SWR Verena Hussong

Auf dem Krankenhausgang macht auch Klaus-Peter Keil seine ersten Gehversuche. Der Rentner aus Weißenhorn (Kreis Neu-Ulm) hat eine lange Leidenszeit hinter sich. Er hatte eine Spinalkanal-Verengung. Rückenmark und Nerven hatten nicht mehr genug Raum und wurden gequetscht. Die Folge: fast unerträgliche Schmerzen. Nun endlich die Operation im Universitätsklinikum Ulm und die ersten schmerzfreien Schritte an einem Gehwagen. Dem 75-Jährigen stehen Tränen in den Augen: "Das ist wunderbar. Das war jetzt schon jahrelang, dass ich nicht mehr laufen konnte, weil es immer schlimmer wurde. Und wenn man am liebsten in die Berge geht und Motorrad fährt und dann nicht mehr laufen kann, dann ist das hier jetzt umso schöner."

Große Belastung für Pflegekräfte durch Pandemie

Zwar gab es während der Pandemie in der Neurochirurgie weniger elektive Eingriffe. Aber Notfälle kamen trotzdem auf die Neurochirurgische Station - etwa Menschen mit Schlaganfällen. Für die Pflegekräfte waren die vergangenen Monate anstrengend. Einige Kolleginnen von der Pflege wurden abgezogen für die Arbeit auf der Covid19-Station, sagt Professor Christian Rainer Wirtz. Einige Male waren zuvor negativ getestete Patienten dann doch infiziert und die Pflegekräfte musste schnell handeln, berichtet Stationsleiterin Gentiana Gjocaj. Die Patienten isolieren, bei allen Schnelltests durchführen und mit der Unsicherheit leben, sich selbst angesteckt zu haben. Zum Glück sei das nicht geschehen.

Auch für viele Reinigungskräfte des Universitätsklinikums ist die Pandemie belastend: sie waren zuvor auf der Covid19-Station eingesetzt SWR Verena Hussong

Auch für die Reinigungskräfte der Chirurgie des Universitätsklinikums Ulm ist die Pandemie belastend. Einige von ihnen waren auf der Covid19-Station eingesetzt. Sie und eine Kollegin haben täglich beatmete, schwerkranke Menschen gesehen. Maddalena DeNovellis, die Leiterin der Reinigungskräfte, musste ihre Mitarbeiterinnen nach dem Dienst oft auffangen und trösten.