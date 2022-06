Verschmutztes Wasser im Schlierbach

In Hüttlingen im Ostalbkreis sind am Samstag größere Mengen an verschmutztem Wasser durch den Schlierbach geflossen. Das hat die Bürgerinitiative zum Hochwasserschutz dokumentiert. Der Pegel des kleinen Schlierbaches sei am Samstagnachmittag um etwa einen halben Meter angestiegen, so die Bürgerinitative. Eine stinkende, braune Brühe sei mit dieser Welle Richtung Kocher geflossen, heißt es weiter. Die Initiative vermutet, dass in der alten Kläranlage im oberhalb gelegenen Neuler die Schieber geöffnet wurden, um das verschmutzte Wasser abzulassen. Die Klärbecken werden seit der Stilllegung der Anlage als Regenrückhaltesystem benutzt. Die Bürgerinitiative hat den vermuteten Umweltfrevel beim Landratsamt des Ostalbkreises angezeigt.