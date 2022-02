Verschärfte Vorsichtsmaßnahmen auf der B10

Nach dem schweren Unfall auf der B10 bei Neu-Ulm-Burlafingen verschärft das staatliche Bauamt Krumbach die Vorsichtsmaßnahmen. Am Montag waren bei einem Unfall an der Baustelle vier Menschen schwer verletzt worden. Laut einem Sprecher sollen deshalb gelbe Doppelmarkierungen auf der Fahrbahn bei Burlafingen angebracht werden. Schilder an der Baustelle werden beleuchtet, sodass Autofahrer sie besser sehen. Diese Änderungen hat das Bauamt bei einer gemeinsamen Verkehrsschau mit der Polizei entschieden. Nach dem schweren Unfall wolle man den Verkehr auf der B10 nun sicherer gestalten. Auf der Bundesstraße hatte es laut Polizei 2021 rund 40 Mal gekracht. Das sind fast doppelt so viele Unfälle wie im Jahr davor. Die Verkehrsführung hatte sich wegen des vierspurigen Ausbaus immer wieder geändert.