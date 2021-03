per Mail teilen

Im Kreis Günzburg werden voraussichtlich ab Montag wieder verschärfte Corona-Regeln gelten. Nach Mitteilung des Landratsamtes wird der Kreis am Samstag vermutlich am dritten Tag in Folge die 7-Tages-Inzidenz von 100 überschreiten. Damit müssten ab Montag etwa die Läden wieder komplett schließen, erlaubt ist nur die Abholung vorbestellter Waren ("Click & Collect"). Auch Museen sind geschlossen. Kontakte sind nur noch zwischen Angehörigen eines Hausstands mit einer weiteren Person möglich, Kinder unter 14 Jahren nicht mitgezählt. Es gilt eine nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr.