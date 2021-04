Wegen stark ansteigender Corona-Fallzahlen treten im Kreis Donau-Ries ab Samstag verschärfte Corona-Regeln in Kraft. Das teilte das Landratsamt mit. So müssen etwa Läden schließen, nur bereits vorbestellte Waren dürfen abgeholt werden. Das Gesundheitsamt hat als Ansteckungsquellen Familientreffen über Ostern, Auslandsaufenthalte und den Arbeitsplatz ausgemacht. Maßnahmen wie Abstand halten und Maskenpflicht würden offenbar nicht mehr ausreichend oder teilweise gar nicht mehr beachtet. Landrat Stefan Rößle appelliert an alle, sich an die Auflagen zu halten, auch wenn es schwerfalle. Sollte der Inzidenzwert in den nächsten Tagen über 300 steigen, seien weitere Verschärfungen denkbar. Am Donnerstag lag die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Donau-Ries bei 268.