In Bayern sind jetzt verschärfte Corona-Regeln in Kraft. Das Haus darf nur noch "aus triftigen Gründen" verlassen werden, zum Beispiel für den Weg zu Arbeit und Schule oder für Arztbesuche.

Landesweit gelten seit Mitternacht Ausgangsbeschränkungen wie im Frühjahr, wenn auch mit einer Vielzahl von Ausnahmen, etwa für Weihnachtseinkäufe oder Treffen mit einem anderen Hausstand. Der Konsum von Alkohol in Innenstädten und an anderen öffentlichen Orten ist untersagt - wobei die Kommunen die genauen Orte benennen müssen.

So leer sah Neu-Ulm während des ersten Lockdowns im Frühjahr aus. picture-alliance / Reportdienste Stefan Puchner

Einschränkungen auch in Schulen

Auch an den Schulen ändert sich einiges: Ab Klassenstufe acht wird mindestens auf einen Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht umgestellt. In Landkreisen und kreisfreien Städten mit mehr als 200 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche gibt es nur noch Distanzunterricht, zudem gilt hier eine nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr.

Neu-Ulmer zeigen Verständnis für die Maßnahmen

Bei einer SWR-Umfrage auf der Neu-Ulmer Donauseite zeigten die meisten Befragten Verständnis für die verschärften Corona-Regeln. Man müsse von den hohen Zahlen runterkommen und die Pandemie eindämmen, meinte ein Neu-Ulmer Bürger. Eine Frau verwies auf die Maskenpflicht, die oft nicht eingehalten werde. Dies sollte strenger kontrolliert werden. Ein anderer Befragter gibt zu bedenken, dass im benachbarten Ulm bislang andere Regeln gelten. Dies sollte einheitlich gehandhabt werden.

Schild auf der Herdbrücke in Ulm, das die Landesgrenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg markiert SWR Volker Wüst

Diskussion um weitere Maßnahmen

Der Ruf nach einem harten bundesweiten Corona-Lockdown in der Zeit nach Weihnachten wird lauter. Nach der Nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina plädieren auch immer mehr Politiker dafür, im Kampf gegen die hohen Infektionszahlen nach den Festtagen einschneidende Einschränkungen zu erlassen.

Merkel für härteren Lockdown noch vor Weihnachten

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat angesichts weiter steigender Corona-Infektions- und Todeszahlen eine Verschärfung des Teil-Lockdowns noch vor Weihnachten verlangt. "Die Zahl der Kontakte ist zu hoch. Die Reduktion der Kontakte ist nicht ausreichend", sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch in der Generaldebatte des Bundestags zum Bundeshaushalt 2021. Ziel bleibe es, auf 50 Fälle pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen herunter zu kommen.