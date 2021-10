Kliniken in der Region verschärfen Besuchsregelungen

Wegen steigender Corona-Zahlen verschärfen mehrere Krankenhäuser in der Region wieder die Besuchsregelungen. Am Universitätsklinikum Ulm wird die Besucherampel von Grün auf Gelb gestellt. Das heißt: Ab Montag (1.11.) darf nur noch eine festgelegte Person pro Tag innerhalb der Besuchszeiten zu einem Patienten oder zu iner Patientin. Wie in anderen Kliniken auch, müssen Besucherinnen und Besucher einen 3G-Nachweis vorlegen. Schon ab Samstag (30.10.) werden Patientenbesuche bei den Kliniken Ostalb eingeschränkt. Auch hier gilt laut Mitteilung: Pro Tag und Patient nur ein Besucher oder eine Besucherin. Zudem wird die Besuchszeit verkürzt auf 15 bis 18 Uhr. In manchen Bereichen wie Geburtshilfe oder bei schwerstkranken Menschen seien jedoch Ausnahmen möglich, heißt es. Am Klinikum Heidenheim gelten die verschärften Zugangsbeschränkungen bereits.