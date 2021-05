per Mail teilen

Ein seit Freitagnachmittag von einer psychiatrischen Einrichtung in Schwäbisch Gmünd als vermisst gemeldeter Mann ist wohlbehalten zurück. Nach Mitteilung der Polizei wurde der 53-Jährige nach einem Hinweis aus der Bevölkerung am Freitag gegen 23 Uhr in Oberkochen gefunden. Nach dem Mann war seit dem späten Freitagnachmittag gesucht worden. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.