Ein seit Samstag vermisster 30-jähriger Mann ist in Blaustein im Alb-Donau-Kreis wieder aufgetaucht. Angehörige hatten den auf Medikamente angewiesenen Mann als vermisst gemeldet, nachdem er auf einem Parkplatz an der A8 bei Elchingen aus dem Auto stieg und in ein Waldstück lief. Am Montag sahen Zeugen den Mann und verständigten die Einsatzkräfte.