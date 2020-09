Die Polizei hat einen in Schwäbisch Gmünd vermissten 76-jährigen Mann gefunden. Er sei vom Rettungsdienst versorgt worden, es gehe ihm aber gut. Das Pflegeheim, in dem er lebt, hatte ihn in der Nacht zum Montag als vermisst gemeldet. Am Montagvormittag fand ihn schließlich ein Polizeihundeführer in der Nähe des Heims.