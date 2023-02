Vermisster schlafend im Wald bei Neu-Ulm entdeckt

per Mail teilen

Spaziergänger haben am Samstag in einem Waldstück bei Hausen, einem Teilort von Neu-Ulm, einen schlafenden Mann entdeckt. Wie sich herausstellte, wurde der 31-Jährige seit Mittwoch gesucht.

Spaziergänger haben einem gesuchten Mann aus München wahrscheinlich das Leben gerettet. Sie fanden den 31-Jährigen am Samstag gegen 17 Uhr schlafend im Wald bei Neu-Ulm-Hausen. Da er ohne Zelt und Schlafsack und für die Kälte zu leicht bekleidet auf dem Waldboden lag, riefen sie sicherheitshalber bei der Polizei an.

Mann galt seit Mittwoch als vermisst

Der Mann wurde seit Mittwoch vermisst. Er befand sich laut Polizei in einem psychisch-labilen Zustand und hatte offenbar schon früher davon gesprochen, im Wald leben zu wollen. In München war bereits mit Hubschrauber und Hunden nach ihm gesucht worden. Allerdings ohne Erfolg. Wie er in den Wald bei Neu-Ulm gelangte, ist bislang nicht bekannt. Laut Polizei wurde der 31-Jährige wohlbehalten seiner Schwester übergeben.