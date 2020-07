Der seit mehr als einem Monat vermisste Bergwanderer aus Ulm ist tot. Die Leiche des 39-Jährigen wurde am Mittwoch in einem unzugänglichen Tal der Allgäuer Alpen gefunden.

Der Mann aus Ulm war Mitte Juni zu einer Bergtour aufgebrochen. Er wollte zu einer Hütte im Lechtal und weiter zu einem Haus bei Bad Hindelang. Doch in beiden Hütten kam er nie an. Seine Lebensgefährtin meldete ihn am 23. Juni als vermisst. Trotz intensiver Suche wurde er zunächst nicht gefunden.

In einem unzugänglichen Bergtal in den Allgäuer Alpen ist die Leiche des vermissten Bergwanderers aus Ulm gefunden worden (Sujetbild) dpa Bildfunk Karl-Josef Hildenbrand

Freunde der Lebensgefährtin ließen in der vergangenen Woche tagelang Drohnen über das Hornbachtal und seine Seitentäler fliegen. Am Sonntag sahen sie im äußerst unzugänglichen Ilfental etwas liegen, das ihnen verdächtig vorkam. Die Tiroler Polizei startete daraufhin eine neue Suchaktion, die zunächst wegen eines Gewitters abgebrochen werden musste. Am Mittwoch entdeckten Beamte mit Hilfe eines Hubschraubers die Leiche des gebürtigen Kolumbianers. Er lag in einer Gumpe, einem kleinen Wasserbecken. Die Polizei geht von einem Unglücksfall aus. Eine Obduktion soll die Todesursache klären.