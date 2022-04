Hubschrauber-Suchaktion nach vermisstem Mann erfolgreich

In Schwäbisch Gmünd sind in der Nacht viele Einwohner aus dem Schlaf gerissen worden, als ein Hubschrauber über der Stadt kreiste. Die Polizei hat einen vermissten Senior gesucht. Der 84-jähriger demente Mann wurde am Mittwoch in Schwäbisch Gmünd-Lindach als vermisst gemeldet. Die Polizei startete eine Suchaktion, bei der in der Nacht auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam. Die Suche aus der Luft war erfolgreich: Der Hubschrauber entdeckte den Mann im Schießtal unweit seines Wohnortes. Er ist mittlerweile wieder bei seiner Familie.