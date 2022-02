Ein vermisster Mann aus Giengen (Kreis Heidenheim), nach dem seit Ende Januar gesucht wurde, ist tot. Laut Polizei wurde die Leiche des 69-Jährigen am Donnerstag in der Brenz am Wasserkraftwerk Hermaringen entdeckt. Hinweise auf ein Verschulden Dritter liegen laut Polizei nicht vor. Nach dem Giengener war seit dem 21. Januar gesucht worden. An mehreren groß angelegten Suchaktionen rund um Giengen und Niederstotzingen waren auch Polizeispürhunde und Hubschrauber beteiligt