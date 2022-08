Vermisstensuche in Schwäbisch Gmünd per Hubschrauber

Bei Schwäbisch Gmünd ist die Suche nach einem vermissten Senior, unter anderem mit einem Hubschrauber, erfolgreich verlaufen.

Die Polizei hat am Montagabend in Waldstetten nahe Schwäbisch Gmünd im Ostalbkreis nach einem vermissten Senior gesucht. Der 92-Jährige war am Nachmittag von Mitarbeitenden eines Seniorenheims als vermisst gemeldet worden. Sie befürchteten, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Die Polizei suchte unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem Mann - mit Erfolg. Der Senior wurde am späten Abend unverletzt an einem Waldrand entdeckt.