Ein seit Sonntag in Heidenheim vermisstes zehnjähriges Mädchen ist zwei Tage später wohlbehalten wieder aufgetaucht. Nach Angaben der Polizei wurde das Mädchen am Dienstag im Stadtgebiet entdeckt. Die Eltern hatten es am Sonntag als vermisst gemeldet. Seitdem hatte die Polizei nach der Zehnjährigen gesucht, zuletzt auch mit Hubschraubern und Hunden. Weitere Einzelheiten sind nicht bekannt, der Fall würde nun untersucht, so ein Sprecher der Polizei.