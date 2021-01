Mit mehreren Streifenwagen und einer Hundestaffel hat die Polizei am Samstag in Aalen nach einer demenzkranken Frau gesucht. Sie war am Morgen aus einem Seniorenzentrum verschwunden und fand mit ihrem Rollstuhl nicht selbständig zurück. Am Mittag entdeckte laut Polizei die Besatzung eines Rettungswagens die 68-jährige Vermisste und brachte sie zurück in Seniorenheim.