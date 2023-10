Vermisste aus Günzburg: Polizei sucht weiter nach 86-jähriger Frau

per Mail teilen

Die Polizei sucht am Donnerstag weiter nach einer 86-jährigen Frau aus Günzburg. Die verwirrte Seniorin wird seit Tagen vermisst. Bislang fehlt von ihr jede Spur.

Rund 50 Polizeibeamte sowie ein Hubschrauber, Drohnen und Taucher setzen in Günzburg die Suche nach einer vermissten Seniorin fort. Die 86-Jährige hatte sich am Samstagvormittag unbemerkt aus einem Altenheim entfernt. Die Frau ist wegen einer Erkrankung verwirrt und desorientiert, so die Polizei.

Polizeitaucher haben am Mittwoch einen Weiher im Günzpark sowie die Günz abgesucht. Darüber hinaus durchforsteten Polizeikräfte weitere Grünflächen im Günzburger Stadtgebiet. Dabei wurden sie auch von Drohnen und einem Hubschrauber unterstützt. Bereits am Wochenende hatte die Polizei nach der Vermissten gesucht, bislang ergaben sich keine Hinweise, wo sie sein könnte.

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West beschreibt die Frau als etwa 1,60 Meter groß. Sie hat eine gebückte Körperhaltung und einen Buckel. Ihre dunklen Haare waren zu einem Dutt zusammengebunden und sie war mit einer blauen Jeans und einem dunkelblauen Pullover bekleidet.