Die in der Nacht auf Samstag in der Donau bei Neu-Ulm vermisste Frau ist wohlbehalten wiederaufgetaucht. Einsatzkräfte hatten stundenlang nach ihr gesucht, nachdem sie bei der Suche nach ihrem Handy im Fluss untergegangen war.

Der 31-jährigen Frau war in der Nacht zum Samstag ihr Handy in die Donau gefallen, berichtet die Polizei. Sie sei in Neu-Ulm im Bereich einer Eisenbahnbrücke in den Fluss gestiegen, um nach dem Mobiltelefon zu suchen. Dabei sei sie offenbar in starke Strömungen geraten. Nachdem ihre Begleiterin sie nicht mehr sehen konnte, alarmierte die Freundin die Rettungskräfte.

Suchaktion war am Samstagnachmittag abgebrochen worden

Die Einsatzkräfte rückten mit Booten, Tauchern und Hubschraubern an. Es seien alle möglichen Bereiche nach der Vermissten abgesucht worden, hieß es. Einem Hinweis aus der Bevölkerung, wonach sich die Frau selbst aus dem Wasser gerettet haben könnte, war die Polizei ebenfalls nachgegangen - zunächst aber ohne Ergebnis.

Die Einsatzkräfte stellten ihre stundenlange Suche schließlich am Samstagnachmittag endgültig ein. Die Polizei rechnete einem Sprecher zufolge zu diesem Zeitpunkt nicht mehr damit, die Frau noch lebend zu finden.

Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot nach der vermisster Frau in der Donau Ralf Zwiebler

Überraschende Wendung am Sonntagmittag

Am Sonntagmittag trafen Polizeibeamte die Vermisste dann wohlbehalten zu Hause an. Nach ersten Erkenntnissen habe sie sich selbst ans Ufer retten können. Bis heute Mittag sei sie dann nicht mehr erreichbar gewesen.

Ob der Frau nach der großen Suche Konsequenzen drohen, blieb zunächst offen. Das müssten Polizei und Wasserwacht prüfen, hieß es. Das Handy habe die junge Frau nicht gefunden. "Das liegt noch irgendwo auf dem Grund der Donau", sagte der Polizeisprecher.