Die Polizei hat am frühen Dienstagmorgen nach einer stundenlangen Suchaktion eine vermisste Frau aus Ulm gefunden. Die 86-Jährige war am Montagnachmittag von einem Seniorenheim in der Ulmer Oststadt als vermisst gemeldet worden. Bei dem Sucheinsatz der Polizei waren auch ein Hubschrauber und die Rettungshundestaffel im Einsatz. Über den Gesundheitszustand der 86-Jährigen ist nichts bekannt. Die Polizei will am Vormittag weitere Einzelheiten bekannt geben.