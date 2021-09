per Mail teilen

Eine seit Donerstagnachmittag in Illertissen im Landkreis Neu-Ulm vermisste 90 Jahre alte Frau ist am Freitagmorgen nach einem Zeugenhinweis gefunden worden. Nach Angaben der Polizei wurde sie unterkühlt in eine Klinik gebracht. Sie muss seit ihrem Verschwinden mindestens 10 Kilometer zu Fuß zurückgelegt haben.