Die seit sechs Tagen in Neu-Ulm vermisste 20-jährige geistig behinderte Frau ist wohlauf. Sie wurde am Mittwochvormittag von der Polizei am Bahnhof in Ebersbach an der Fils gefunden und wieder zu ihrer Familie gebracht. Wie sie nach Ebersbach gelangte, konnte laut Polizei bislang nicht geklärt werden. Die 20-Jährige hatte vergangenen Donnerstag die Donau-Iller-Werkstätten in Neu-Ulm verlassen und war danach spurlos verschwunden.