Seit dreieinhalb Jahren wird mitten in Ulm das neue Quartier "Sedelhöfe" gebaut. Mitte Juli soll die offizielle Eröffnung stattfinden. Aber immer noch ist fast die Hälfte der Ladenflächen nicht vermietet.

270 Millionen Euro hat ein Privatinvestor für den Gebäudekomplex hingelegt. Und immer noch gibt es keinen Anker-Mieter, also ein Geschäft mit großer Anziehungskraft für das gesamte Areal. Das SWR Studio Ulm hat darüber mit dem Volkswirt Jonas Pürckhauer gesprochen. Er ist einer der Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer in Ulm, die das Projekt von Anfang an begleitet.

Stattliches Areal gegenüber dem Hauptbahnhof: Entwurf der Sedelhöfe aus der Vogelperspektive DC Development

SWR: Herr Pürckhauer, ist dieses Megaprojekt Sedelhöfe nun ein Fiasko?

Jonas Pürckhauer: Fiasko ist sicherlich ein großes Wort. Aber natürlich hatten wir mehr erwartet. Auch der Betreiber hätte eine bessere Resonanz erwartet. Ich muss ehrlich sagen, dass die Gewinnung von Mietern, vor allen Dingen eines Anker-Mieters, schon vor der Corona-Krise nicht ganz leicht war. Aber jetzt durch die Corona-Krise hat sich dieses Unterfangen noch einmal erschwert. Denn wir stellen fest, dass jetzt branchenübergreifend, aber speziell aus dem Handel, langfristige Entscheidungen zurückgestellt werden.

Könnte sich die Lage bis zum Herbst noch verbessern? Die Läden, die jetzt vielleicht in der Warteschleife sind, könnten ja doch noch zuschlagen und sich in den Sedelhöfen einmieten. Ist ja eine 1A-Lage hier...

1A-Lage stimmt zweifelsfrei. Und wir hoffen, dass noch viele Mieter kommen werden - vor allen Dingen attraktive Mieter, weil es ja das neue Tor zur Stadt in Ulm werden soll. Ob uns das wirklich bis Herbst gelingt, ist der berühmte Blick in die Glaskugel. Denn wir wissen alle nicht, wie lange die Corona-Krise mit ihren wirtschaftlichen Auswirkungen anhalten wird. Man muss nun schauen, welche Läden man jetzt nimmt und welche Sortimente dort hinein passen. Vor allem fehlt ja noch ein Anker-Mieter. Und das ist sicherlich das Wichtigste, was wir sehr, sehr schnell regeln müssen.

Die Vermietung von 110 Wohnungen in den Sedelhöfen, zum recht teuren Preis von 14 Euro pro Quadratmeter, läuft am Freitag an. Könnte das die Sedelhöfe noch beleben?

Gut, der Wohnungsmarkt läuft in Ulm derzeit noch immer gut, trotz Corona-Krise. Und was den Preis betrifft, ist das natürlich eine sehr attraktive Wohnlage. Das muss dann letztlich jeder selbst für sich entscheiden, ob das angemessen ist oder nicht. Aber es war ja von Anfang an das Konzept, dass wir nicht nur Handel reinnehmen, sondern auch Wohnungen, Dienstleistungen et cetera. Wir hoffen, dass dann auch reges Interesse besteht.

Großstädtisches Flair in den Sedelhöfen. So soll der Wohn- und Einkaufskomplex einmal aussehen DC Developments

Bei Galeria Kaufhof - ebenfalls in der City - ist ja noch unklar, ob der Standort Ulm erhalten bleibt. Besteht denn die Gefahr, Herr Pürckauer, dass die Innenstadt vielleicht mittelfristig zur Geisterstadt wird?

So weit würde ich nicht gehen. Wir hoffen natürlich, dass Galeria Kaufhof den Standort in Ulm hält. Denn eins ist klar: In der Galeria Kaufhof gibt es Sortimente, auch Randsortimente, die wir sonst in der Stadt nicht finden. Und deswegen ist es ein sehr, sehr wichtiger Anker für die Attraktivität unserer Innenstadt.