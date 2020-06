per Mail teilen

Ein Busfahrer hat am Dienstag Abend auf der B10 bei Neu-Ulm mehrere Streifenwagen der Polizei beschäftigt. Der Mann war mit der Leuchtschrift unterwegs "Au Secours Police", was soviel bedeutet wie: "Hilfe Polizei". Eine Zivilstreife bemerkte das Notsignal, forderte Verstärkung an und stoppte den Bus. Darin befand sich nur der Fahrer, der den Bus nach Tschechien überführen wollte. Dass er das Notruf-Zeichen aktiviert hatte, war ihm gar nicht aufgefallen.