Das Polizeipräsidium Ulm warnt vor sogenannten Schock-Anrufen in der Region. Dabei rufen Betrüger an und geben sich als Ärzte aus. Sie teilen den Angerufenen mit, dass ein naher Angehöriger schwer an Corona erkrankt sei, im Krankenhaus liege und nur durch die Gabe eines sehr teuren Medikaments gerettet werden könne. Bei den Anrufern handelt es sich laut Polizei um Betrüger, die damit an das Geld ihrer Opfer gelangen wollen. Ähnliche Anrufe hatte es in den letzten Tagen auch in Ostwürttemberg und den bayerischen Nachbarkreisen gegeben. Angerufene sollten das Telefonat umgehend selbst beenden und der Polizei Bescheid geben.