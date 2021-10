Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Giengen an der Brenz im Landkreis Heidenheim hat am Mittwochvormittag ein junger Mann eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten. Laut Polizei hatte der 18-Jährige in seiner Wohnung einen Kochtopf mit Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Er konnte die Flammen jedoch selbst löschen. Anschließend kam er ins Krankenhaus. Die anderen Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.