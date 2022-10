Verletzte bei Streit in Erstaufnahme für Flüchtlinge in Ellwangen

Erst am Mittwoch gab es in der Landeserstaufnahme in Ellwangen (Ostalbkreis) einen größeren Polizeiensatz. Am Freitag mussten wieder rund 60 Einsatzkräfte ausrücken.

Bei einer Auseinandersetzung in der Landeserstaufnahmestelle (LEA) für Flüchtlinge in Ellwangen sind mehrere Menschen verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, seien nach ersten Erkenntnissen am Freitagabend vier Personen in Streit geraten. Drei weitere Menschen hätten sich ebenfalls an der Auseinandersetzung beteiligt.

Hintergründe noch nicht geklärt

Vier Beteiligte mussten den Angaben zufolge verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst noch unklar. Zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner der Flüchtlingsunterkunft im Ostalbkreis hätten den Streit verfolgt. Die Polizei sei mit rund 60 Einsatzkräften ausgerückt, sagte der Sprecher. Als diese eintrafen, habe sich die Situation aber bereits weitgehend beruhigt gehabt.

Schon am Mittwoch Unruhen in Erstaufnahme

Erst am Mittwochabend hatte es in der LEA in Ellwangen einen größeren Polizeieinsatz gegeben, weil rund 100 Menschen unter anderem mit Eisenstangen und abgebrochenen Glasflaschen bewaffnet in Streit geraten waren. Verletzte hatte es nach ersten Informationen der Polizei nicht gegeben.