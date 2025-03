Auto gerät in Gegenverkehr

Bei einem Verkehrsunfall auf der Europastraße in Neu-Ulm sind am Freitag drei Menschen verletzt worden. Ein Auto war in den Gegenverkehr geraten und hatte eine Kettenreaktion ausgelöst.

Audio herunterladen (564 kB | MP3) Nach einem Unfall auf der Europastraße in Neu-Ulm haben sich am Freitagmittag kilometerlange Staus gebildet. Ein Autofahrer war in der Unterführung der Memminger Straße auf die Gegenfahrbahn gekommen. Mehrere Fahrzeuge waren verwickelt. Die Polizei rechnet mit einem Schaden im mittleren sechstelligen Bereich. Ralf Zwiebler Unfallverusacher löst Kettenreaktion aus Laut Polizei war der 48-jährige Autofahrer in Richtung Nersingen (Kreis Neu-Ulm) unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen gegen einen entgegenkommenden Sattelzug prallte. Der Lkw-Fahrer wiederum stieß gegen ein weiteres Auto. Dadurch geriet der Sattelzug ins Schleudern. Er prallte zunächst gegen die Wand der Unterführung und dann gegen die gegenüberliegende Wand. Dabei stieß der Lkw auch noch gegen einen weiteren Pkw und blieb dann quer auf der Fahrbahn stehen. Der Sattelzug blieb quer auf der Fahrbahn stehen. Ralf Zwiebler Bei dem Unfall wurden die drei Autofahrer leicht verletzt. Der Lkw-Fahrer blieb laut Polizei augenscheinlich unverletzt. Der Sachschaden liegt vermutlich im mittleren sechsstelligen Bereich.