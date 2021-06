Nach dem Terroranschlag im westafrikanischen Mali werden die schwerverletzten deutschen Blauhelm-Soldaten nach Deutschland ausgeflogen.

Die beim Selbstmordattentat in Mali verletzten Bundeswehr-Soldaten sollen in den Bundeswehrkrankenhäusern in Ulm und Koblenz versorgt werden.

Heute Morgen kam es in Mali ca. 180km nördlich von Gao zu einem Selbstmordanschlag bei #MINUSMA. Dabei wurden mehrere Soldaten der #BundeswehrimEinsatz verwundet. Die Betroffenen werden medizinisch versorgt. Weitere Informationen folgen. https://t.co/xvVhsoqNx1

Schwerverletzte an Bord

Die ersten der zwölf Soldaten sind bereits auf dem Rückweg nach Deutschland. Der Evakuierungsflug startete nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Gao. Die Maschine wird am Nachmittag am Flughafen Köln/Bonn erwartet. An Bord befinden sich den Angaben zufolge drei Schwerverletzte und jene, die liegend transportiert werden müssen. Sie sollen ins Bundeswehr-Zentralkrankenhaus nach Koblenz gebracht werden.

Ein Sanitätsflugzeug der Bundeswehr startet auf dem Flughafen Köln/Bonn mit dem Ziel Mali. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Henning Kaiser

Zweites Flugzeug fliegt nach Stuttgart, sechs Verletzte kommen nach Ulm

Ein zweiter Airbus fliegt nach dpa-Informationen nach Niamey, die Hauptstadt von Niger. Dort betreibt die Bundeswehr einen Luftwaffentransportstützpunkt einschließlich Verwundetenversorgung für den Mali-Einsatz. Diese Maschine soll die Leichtverwundeten nach Stuttgart fliegen, wo sie gegen 23:45 Uhr erwartet werden. Das Ulmer Bundeswehrkrankenhaus rechnet mit sechs Verletzten, die in Ulm versorgt werden sollen. Über die Art der Verletzungen, konnte der Sprecher des BWK noch nichts sagen.

Bergungsarbeiten nach Attentat

In Mali selbst setzte die Bundeswehr am Samstag die Bergungsarbeiten am Ort des Anschlags fort. Ein Selbstmordattentäter hatte am Freitagmorgen um 6.28 Uhr Ortszeit nordöstlich der Stadt Gao eine stehende Patrouille mit einer Autobombe angegriffen. Es wurden 13 UN-Soldaten verletzt, darunter 12 Deutsche und ein Belgier. Die Soldaten sicherten nach UN-Angaben den Konvoi eines malischen Bataillons. Vorangegangen sei am Vortag die Explosion eines Sprengsatzes, bei der es aber nur Sachschaden an einem Fahrzeug gegeben habe.

Bundeswehr-Soldaten in Mali sollen den Friedensprozess unterstützen. (Archivbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Derzeit sind 900 deutsche Soldaten in Mali

Derzeit sind rund 900 deutsche Soldaten an der UN-Mission Minusma beteiligt. Die Obergrenze liegt bei 1.100 Männern und Frauen aus Deutschland. Der Einsatz soll den Friedensprozess in Mali unterstützen. In dem Land sind islamistische Terrorgruppen aktiv. 2013 schlug ein massiver französischer Militäreinsatz ihren Vormarsch auf die Hauptstadt Bamako zurück. Auch organisierte Kriminalität und grenzübergreifender Schmuggel sind ein Problem in der Region.

Kritik am Auslandseinsatz- auch von Ulmer SPD-Politikerin Mattheis

Der Linke-Politiker Gregor Gysi forderte den Abzug der deutschen Soldaten aus Mali. Der Einsatz sei von Anfang an falsch gewesen, sagte Gysi, der außenpolitischer Sprecher seiner Fraktion im Bundestag ist. "Man musste mit einem solchen terroristischen Angriff rechnen." Auch die Ulmer SPD-Politikerin Hilde Mattheis kritisierte die Auslandseinsätze. Sie forderte mehr diplomatische Bemühungen statt der Militärpräsenz. Der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Henning Otte, sprach sich gegen einen Abzug der Bundeswehr aus dem Land aus. Es gehe darum, Mali stabil zu halten und staatliche Strukturen aufzubauen, damit der internationale Terror dort keinen Fuß fassen könne, sagte Otte.