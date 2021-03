per Mail teilen

Zwei Menschen sind am Mittwoch bei einem Unfall zwischen Lorch (Ostalbkreis) und dem Stadtteil Waldhausen verletzt worden. Laut Polizei war eine 23-jährige Autofahrerin beim Einbiegen aus einer Hofeinfahrt in die Straße mit dem Wagen eines 24-Jährigen kollidiert. Der Autofahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Er kam ins Krankenhaus, ebenso die Unfallverursacherin.