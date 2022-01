Verletzte bei Schlägereien

In Blaubeuren-Gerhausen im Alb-Donau-Kreis ist am Sonntagabend ein Streit zwischen zwei Gruppen eskaliert. Sechs Personen wurden dabei verletzt. Die Polizei musste mit mehreren Streifen anrücken, um die Gruppen zu trennen. Vor dem Krankenhaus in Blaubeuren flammte kurz darauf der Streit erneut auf. Zehn Personen erhielten deshalb einen Platzverweis.

Verletzte auch in Gmünd

Auch in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) gab es bei Schlägereien Verletzte. Nach Polizeiangaben eskalierte am späten Nachmittag eine Auseinandersetzung zweier Gruppen vor dem Bahnhof. Dabei soll auch auf einen bereits am Boden Liegenden weiter eingeschlagen und getreten worden sein. Später nahm die Polizei einen 16-Jährigen fest, den Zeugen als einen der Täter identifizierten. Bei einer weiteren Auseinandersetzung zwischen zwei Pärchen soll zudem am Nachmittag eine Person mit einem Auto angefahren worden sein. Zu den Vorfällen sucht die Polizei Zeugen.