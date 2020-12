Nach SWR-Informationen müssen Covid-19-Patienten aus Heidelberg in die Region Ulm und Stuttgart verlegt werden. Sie sollen in verschiedene Krankenhäuser gebracht werden.

Mit dem Großraum-Intensiv-Transportwagen können Covid-19-Patienten transportiert werden. (Archivbild) SWR

Insgesamt werden vier Covid-19-Intensivpatienten in die Region Ulm und in die Region Stuttgart verlegt. Bereits am Freitagmorgen ist nach SWR-Informationen ein Großraum-Intensiv-Transportwagen aus Ulm nach Heidelberg aufgebrochen. Am Vormittag traf der Bus ein und holte die vier Patienten ab. Sie sollen in verschiedene Krankenhäuser gebracht werden.

Großraum-Intensivtransportwagen (G-ITW) Der Großraum-Intensivtransportwagen ist ein gemeinsames Projekt von Daimler Buses und dem Deutschen Roten Kreuz Heidenheim-Ulm. Der Bus kann vier Krankenwagen ersetzen. Er bietet vier Intensivplätze mit Beatmungsgeräten, Überwachungsmonitoren und Blutgas-Analysegerät. Außerdem Stauraum für Medikamente, zusätzliche Sauerstoffgeräte und Schutzkleidung: Mit dem Großraum-Intensiv-Transportwagen verlegt der Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes Heidenheim-Ulm schwerkranke Corona-Patienten bei Bedarf in andere Krankenhäuser.

Das Uniklinikum Heidelberg hat nach eigenen Angaben innerhalb der letzten 24 Stunden sechs Patienten verlegt. Dazu zählen auch die vier Patienten, die nun per Intensiv-Bus verlegt werden. Dieser würde eingesetzt, weil Hubschrauber aufgrund der Witterung nicht fliegen könnten, hieß es weiter. Das Klinikum reagiert demnach so auf steigende Intensivpatienten und räumt proaktiv schon jetzt Bettenkapazitäten frei, um handlungsfähig zu bleiben.

"Kleeblattkonzept" regelt Patientenverlegung

Die Verlegung von Corona-Intensivpatienten erfolgt nach dem sogenannten Kleeblattkonzept. Dabei wurde Deutschland in fünf Regionen eingeteilt, um Patienten innerhalb dieser zu Gebiete verlegen. Für jede Region gibt es Koordinatoren, die sich wöchentlich untereinander abstimmen. Im Südwesten haben sich Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, das Saarland und Hessen zu einer Einheit zusammengeschlossen.