Warum in Ulm und Neu-Ulm der Verkehr gezählt wird

Die Städte Ulm und Neu Ulm zählen, wer, wann, wo und mit welchem Gefährt in den Stadtgebieten unterwegs ist. Es geht um den Verkehr der Zukunft, sagen die beiden Städte.

Am 18. und 19. April sowie an drei weiteren Tagen im Mai wird in Ulm und Neu-Ulm der Verkehr gezählt. Hintergrund dafür ist die Erstellung eines zukunftsorientierten Verkehrsmodells.

Bis Anfang 2024 soll dieses Modell erstellt werden. Es soll für den Zeitrahmen bis 2040 dabei helfen, den Straßen- und Schienenverkehr, aber auch Fuß- und Radwege entsprechend anzupassen und weiterzuentwickeln. Das Verkehrsmodell sei "die Basis für alle zukünftigen Verkehrsplanungen", sagt Torsten Fisch, Leiter der Abteilung Mobilität der Stadt Ulm.

Verkehrszählung in Ulm und Neu-Ulm: Städte erhoffen sich verlässliche Planung

Ist das Modell einmal fertig gestellt, seien die Städte in der Lage, immer wieder neue Daten einzuspeisen und so auf Veränderungen zu reagieren. So soll gewährleistet werden, dass die Städte für die Zukunft verlässlich planen können und keine Engpässe entstehen.

"Wenn wir jetzt zum Beispiel die Gänstorbrücke abreißen, was passiert dann mit dem Verkehr? Wie wird er sich verteilen? Das sind wesentliche Aussagen, die wir von dem Modell erwarten."

Früher saßen Menschen an den Straßen, um den Verkehr zu zählen. Aber dieser Aufwand ist gar nicht mehr nötig. Stattdessen sind in Ulm und Neu-Ulm knapp 150 Videokameras an Kreuzungen, Hauptverkehrsstraßen und Radwegen angebracht, die völlig autonom Daten sammeln.

Knapp 150 Verkehrszählgeräte sind für eine Verkehrszählung in Ulm und Neu-Ulm im Einsatz. SWR Jannik Volz



Die Kameras hängen in circa drei Metern Höhe an Straßenlaternen, Ampeln oder Verkehrsschildern. Sie erkennen automatisch verschiedene, sich bewegende Objekte und zählen dann, wie viele Autos, Fahrräder oder Fußgänger vorbeikommen.

Automatische Verkehrszählung: System erfasst keine Gesichter oder Kennzeichen

Das System analysiert nach Aussage der Verkehrsplaner nur Formen. Es wird also lediglich erkannt, ob ein Auto oder ein Fahrrad vorbeifährt. Es werde jedoch kein Kennzeichen oder Gesicht gefilmt.