In Günzburg ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Auseinandersetzung im Straßenverkehr eskaliert. Sie endete mit mehreren Schüssen und einer Festnahme. Ein 35-jähriger Autofahrer hatte eine Frau bei dichtem Nebel auf der B16 mit hoher Geschwindigkeit überholt. Daraufhin folgte die Frau dem Mann bis zu seiner Wohnung, um ihn auf seine gefährliche Fahrweise hinzuweisen, so der Polizeibericht. Doch als sie ihn darauf ansprach, beleidigte der Mann sie massiv, dann ging er in sein Wohnhaus, holte eine Schusswaffe und gab vor seiner Haustüre mehrere Schüsse ab. Die Frau rief die Polizei. Auch die Beamten wurden bedroht: Der 35-Jährige kam ihnen mit einem Stock entgegen, an dessen Spitze eine Messerklinge befestigt war. Die Polizei nahm den Mann fest. In seiner Wohnung wurden unter anderem Pistolen, Schreckschusswaffen, Munition und Rauschgiftutensilien sicher gestellt.