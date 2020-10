Gleich in drei Orten der Region gab es verkaufsoffene Sonntage: in Bopfingen im Ostalbkreis zum Abschluss der Heimattage, in Heubach bei den Regionaltagen und in Günzburg beim Herbstmarkt. Wegen des durchwachsenen Wetters kamen nicht ganz so viele Besucher wie erhofft, dennoch zeigten sich die Veranstalter zufrieden. Die Hygienekonzepte hätten funktioniert, hieß es.