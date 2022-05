Verkauf von 9-Euro-Ticket läuft gut an

Der Verkauf des 9-Euro-Tickets ist in Ulm sehr gut angelaufen. Das sagte eine Servicemitarbeiterin im SWU Traffiti, wo die vergünstigten Tickets seit Samstag verkauft werden. Das Ticket soll jeweils im Juni, Juli und August angeboten werden. In Heidenheim, Biberach und Ehingen beginnt am Mittwoch der Verkauf der 9-Euro-Tickets. Das Angebot ist Teil des Energie-Entlastungspaketes. Das 9-Euro-Ticket gilt in ganz Deutschland und auch bis zu den Bahnhöfen in Salzburg und Kufstein (Nahverkehr 2. Klasse). Ausgeschlossen sind Fahrten mit dem ICE, Sonderlinien wie der Ipf Bus oder der StadtLandBus bei Ostalbmobil. Im Kreis Heidenheim wird das 9-Euro-Ticket noch um weitere Angebote ergänzt. Für den öffentlichen Nahverkehr werden die Preise in diesem und im kommenden Jahr stabil bleiben. Das hat der Kreistag am Montag beschlossen. Daneben soll es auch neue Angebote geben, etwa ein 487-Euro-Jahresticket für jedermann und ein 365-Euro-Ticket für Senioren. Ziel sei es, neue Fahrgäste zu gewinnen und einen Beitrag zur Mobilitätswende zu leisten. Den Kreis Heidenheim könnten diese Angebote rund 1,8 Millionen Euro kosten.