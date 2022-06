Einzelheiten zum Umbau des Blautalcenters

Nach dem Verkauf des Ulmer Blautalcenters will die Stadt Ulm kommende Woche Einzelheiten zum Umbau des Einkaufszentrums bekanntgeben. Das Shopping-Center soll teilweise abgerissen werden. Die komplette Tiefgarage sowie das erste Obergeschoss bleiben laut Stadt erhalten. Darüber wird neu gebaut. Der neue Eigentümer aus Münster in Nordrhein-Westfalen will die 60.000 Quadratmeter große Fläche in einem Zeitraum von drei bis zehn Jahren in ein Stadtquartier umbauen. Neben Büroräumen sowie Praxen und Fitnesseinrichtungen soll auch neuer Wohnraum entstehen. Bislang gebe es grobe Pläne und Skizzen zum Bauvorhaben. Der Ulmer Bauauschuss will am Dienstag über einen Grundsatzbeschluss zum Umbau entscheiden.