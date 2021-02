per Mail teilen

Grünes Licht vom Land für die weiteren Verhandlungen zur Zukunft des Rehabilitationskrankenhauses Ulm (RKU): Das Landeskabinett hat in seiner jüngsten Sitzung die Finanzierung der geplanten Übernahme durch das Universitätsklinikum Ulm abgesichert. Das hat das baden-württembergische Wissenschaftsministerium dem SWR auf Nachfrage bestätigt. Die Gespräche zwischen der Uniklinik und dem privaten Klinikkonzern Sana werden fortgesetzt, hieß es weiter. Über die Höhe der Beteiligung des Landes an der Finanzierung wurden keine Angaben gemacht. Das Universitätsklinikum Ulm hatte der Sana AG ein Angebot zur Übernahme des RKU gemacht, um die Klinik alleine weiterzubetreiben. Bisher hatten die Uniklinik und die Sana AG das RKU zu Anteilen von jeweils 50 Prozent in einer gemeinsamen Gesellschaft betrieben. Diesen Vertrag hatte die Uniklinik Ende 2020 gekündigt.