Verhandlungen zu Hartmann-Standortschließung

Der Hartmann-Konzern will bis Ende Oktober die Verhandlungen mit den Arbeitnehmern wegen der geplanten Schließung der Produktion am Standort Heidenheim abschließen. Nach einem Bericht der "Heidenheimer Zeitung" werden bei den Verhandlungen mögliche Alternativen geprüft. Die Produktionsstätte im Bereich Wundmanagement in Heidenheim soll aus Kostengründen nach Polen verlegt werden. Insgesamt sind 120 Arbeitsplätze davon betroffen.