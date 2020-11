Das Bayerische Oberste Landesgericht in München befasst sich am Mittwoch mit der Tätigkeit des "Vereins Netzwerk Embryonenspende" aus dem Kreis Dillingen. Konkret geht es in dem Rechtsstreit um die Frage, ob die Eizellen, die das Netzwerk unentgeltlich an Frauen mit Kinderwunsch vermittelt hat, bereits befruchtet waren, oder nicht. Nur befruchtete Eizellen dürfen nach der geltenden Rechtslage vermittelt werden.