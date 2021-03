In der Maskenaffäre um Korruption bei der Beschaffung von Corona-Schutzmasken hat es eine Festnahme gegeben. Es handelt sich nach SWR-Informationen nicht um einen der Abgeordneten aus den Kreisen Neu-Ulm und Günzburg.

Ermittelt wird gegen insgesamt fünf Beschuldigte. Noch ist nicht bekannt, wer verhaftet wurde. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft handelt es sich aber weder um den CSU-Politiker aus Günzburg, Alfred Sauter, noch um den ehemaligen CSU-Politiker Georg Nüsslein aus dem Kreis Neu-Ulm. Für die beiden Politiker hätte erneut die Immunität im Landtag beziehungsweise im Bundestag aufgehoben werden müssen, um sie in U-Haft zu nehmen.

Drei weitere Beschuldigte in der Maskenaffäre

Die drei weiteren Beschuldigten in dem Verfahren sind zwei Geschäftsleute und ein Steuerberater. Die Generalstaatsanwaltschaft hatte am Mittwoch den Haftbefehl "wegen eines dringenden Tatverdachts und des Vorliegens eines Haftgrundes" beim Oberlandesgericht in München erwirkt. Am Donnerstag wurde der Verdächtige dann festgenommen. Der übliche Haftgrund bei solchen Verfahren ist die sogenannte Flucht- und Verdunklungsgefahr.

Generalstaatsanwaltschaft stellt Vermögen sicher

Laut Generalstaatsanwaltschaft München wurde in großem Umfang Vermögen gesichert. In dem Verfahren wird den fünf Beschuldigten im einem Anfangsverdacht Bestechung und Bestechlichkeit vorgeworfen.