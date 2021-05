In Ellwangen (Ostalbkreis) hat die Polizei vergangene Nacht einen 29-jährigen Mann wegen versuchten Totschlags festgenommen. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitagnachmittag mitgeteilt. Der 29-Jährige soll versucht haben, den neuen Freund seiner Ex-Partnerin zu töten. Er war laut Polizei gegen zwei Uhr in der Nacht in das Wohnhaus seiner Ex-Partnerin eingedrungen und hatte am Sicherungskasten im Keller den Strom für ihre Wohnung abgestellt. Als der 33-jährige, neue Freund nach der Sicherung schaute, wurde er vom Tatverdächtigen zunächst mit einem Elektroschocker angegriffen, dann mit einem Gummihammer auf den Kopf geschlagen und schwer verletzt. Mitbewohner des Hauses griffen ein und konnten Schlimmeres verhindern. Der 29-Jährige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.