Burtenbach: Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Holzkohlegrill

Zwei Männer aus Burtenbach im Landkreis Günzburg haben sich am Samstagabend in Lebensgefahr gebracht. Sie wollten ihre Wohnung mit einem Holzkohlegrill heizen.

Zwei Männer haben am Samstag in Burtenbach (Landkreis Günzburg) schwere Vergiftungen mit Kohlenmonoxid erlitten. Am späten Abend alarmierten Zeugen wegen der Atembeschwerden der Männer die Rettungsleitstelle. Die Einsatzkräfte fanden nach Angaben der Polizei in der Wohnung einen brennenden Holzkohlegrill.

Die Feuerwehr hat mit CO-Warngeräten die Konzentration von Kohlenmonoxid in einer Wohnung in Burtenbach gemessen (Symbolbild). IMAGO Imago

Kohlenmonoxid-Warner schlägt an

Die Feuerwehr stellte mit einem CO-Warner das giftige Gas Kohlenmonoxid fest. Der Rettungsdienst versorgte die beiden Bewohner. Sie wurden mit einer Kohlenmonoxid-Vergiftung ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollten sie mit dem Grill die Wohnung heizen.