Ein vergessener Topf auf dem eingeschalteten Herd hat am Mittwochvormittag in Herbrechtingen (Kreis Heidenheim) zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Nach Angaben der Polizei hatte eine Bewohnerin des Hauses einen Topf mit Schmalz auf dem Herd vergessen. Daraufhin entstand ein Brand, es rauchte zudem stark. Eine Bewohnerin kam vorsorglich ins Krankenhaus. Weitere Bewohner brachten sich in Sicherheit. Die Feuerwehr löschte den Brand.