Ein 23-Jähriger hat sich am Samstag in Ulm eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geleistet. Erst in der Nachbarstadt Neu-Ulm konnte der Mann gestoppt werden.

Samstagnacht versuchte die Polizei den Wagen des 23-Jährigen anzuhalten, weil er keine Kennzeichen hatte. Daraufhin gab der junge Mann Gas und fuhr über eine große Straße fast ständig auf der Gegenfahrbahn. Wilde Verfolgungsjagd von Ulm nach Neu-Ulm (Sujetbild) z-media, Ralf Zwiebler Auf dem Hindenburgring ließ sich der Verkehrsrowdy, wie die Polizei schrieb, "zur Beweissicherung noch vom stationären Blitzer ablichten" und fuhr dann nach Neu-Ulm. Im Slalom durch querstehende Polizeiautos raste er dort über Gegenfahrspuren und Gehwege, bis ihn die Beamten doch stoppen konnte. Sein Fahrzeug war weder zugelassen noch versichert, der 23-Jährige hatte auch keinen Führerschein. Die Polizei sucht nun Zeugen.